Koning onthult Holocaustmonument aan Weesperstraat

De koning opent het monument samen met voorzitter Jacques Grishaver van het Nederlands Auschwitz Comité. Verder gaat hij in gesprek met holocaustoverlevenden.



Het monument van ontwerper Daniel Libeskind bestaat uit ruim 102.000 stenen waarop de naam, geboortedatum en leeftijd van de Nederlandse Holocaustslachtoffers zijn gegraveerd. Deze mensen zijn tussen 1940 en 1945 vanuit Nederland, of als Nederlandse Joden, Sinti en Roma woonachtig in het buitenland, vervolgd en gedeporteerd, in naziconcentratie- en vernietigingskampen vermoord of omgekomen door honger en uitputting tijdens transporten en dodenmarsen. Elke steen staat voor één slachtoffer.