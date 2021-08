Open Monumentendag: "Wij vieren dat we honderd jaar bij elkaar zijn"

‘Buiten Buurten’ is dit jaar het thema van Open Monumentendag. Zaterdag 11 en zondag 12 september zijn er fiets- en wandelroutes die langs verschillende dorpen aan de rand van Amsterdam leiden, zoals Ransdorp en Sloten. In het AT5-programma Amsterdam Informeert vertelt projectleider Caroline Bunnig over de aankomende editie.

AT5

Tijdens de 35ste editie van Open Monumentendag ligt de focus niet op het centrum van de stad, maar op de geannexeerde gemeentes. "Het thema is 'Buiten Buurten' en we vieren dat we honderd jaar bij elkaar zijn", vertelt Caroline Bunnig, projectleider Open Monumentendag. Honderd jaar geleden werd de stad 4 keer zo groot en nam het bevolkingsaantal in één keer toe met 36.000 nieuwe Amsterdammers. Aanleiding van deze stadsuitbreiding was de sterke economische groei in de negentiende eeuw. Hierdoor groeide ook het inwonersaantal van Amsterdam en dat zorgde voor een groot gebrek aan woonruimte. Als oplossing voor dit probleem, werden in 1921 vijf buurgemeentes geannexeerd door Amsterdam: Buiksloot, Nieuwendam, Ransdorp, Sloten, Watergraafsmeer en een groot gedeelte van Nieuwer-Amstel.

Quote "De dorpelingen hebben het voor elkaar gekregen om Amsterdam te dwingen om alles te nemen, want niets was anders de keuze." frits prior stichting historisch Centrum Amsterdam-noord

Ransdorp

Eén van de buurgemeentes die ingelijfd werd was Ransdorp aan de noordkant van Amsterdam. "De dorpen samen hadden heel snel in de gaten dat Amsterdam alleen de aantrekkelijke stukken wilden hebben, vertelt Frits Prior van Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord vanaf de Ransdorper toren. Volgens Frits waren de aantrekkelijke stukken de stukken waar Amsterdam op kon bouwen en in al het andere waren ze niet geïnteresseerd. "Maar de dorpelingen hebben het voor elkaar gekregen om Amsterdam te dwingen om alles te nemen, want niets was anders de keuze." Caroline Bunnig wil tot slot aan Amsterdammers meegeven dat ze vooral moeten gaan genieten van hun stad tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 11 en zondag 12 september. "Voor elke buurt is een wandel- en fietsroute gemaakt. Alle monumenten die daar instaan zijn beschreven van de buitenkant en op 11 en 12 september, als het echt Open Monumentendag is, zijn er een aantal waar je in terecht kan maar dat kan je allemaal vinden online."