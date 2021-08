"Nieuw participatietraject" over fietspad door Vliegenbos

Het stadsdeel gaat opnieuw praten met voor- en tegenstanders van een fietspad door het Vliegenbos in Noord. De aanleg gaat daarom, in ieder geval voorlopig, niet door.

Gisteren liet het stadsdeelbestuur in een email aan de stadsdeelcommissieleden weten dat het besluit is teruggetrokken. Meerdere bewoners zijn zeer kritisch op de plannen en zij werden gesteund door politieke partijen in de stadsdeelcommissie.

Tijd

De kwestie wordt op dit moment ook besproken in een vergadering van de stadsdeelcommissie. Stadsdeelbestuurder Saskia Groenewoud liet weten "echt de tijd te nemen om een nieuw participatietrajact te starten".

De reden is voor het terugtrekken van het besluit is de conclusie van de ombudsman, die zei dat het stadsdeel onvoldoende zorgvuldig is geweest met het luisteren naar de voor- en tegenstanders. Groenewoud hoopt nu op een "breed gedragen besluit", wat volgens haar overigens niet betekent dat iedereen het uiteindelijk met elkaar eens gaat zijn.

Blamage

De stadsdeelcommissieleden reageerden vanavond kritisch op het bestuur. Ze voelden zich niet gehoord en zijn kwaad dat het plan pas na de conclusie van de ombudsman werd ingetrokken en spraken van een "blamage voor de democratie".

Dat vond Groenewoud niet terecht. Zij zei dat de stadsdeelcommissieleden eind oktober zelf vroegen om te wachten op de conclusie van de ombudsman.