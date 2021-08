Amsterdam mag weer gastheer van congressen zijn: vanaf volgende maand evenementen in RAI

Na een stilte van anderhalf jaar is Amsterdam vanaf volgende maand weer een congresstad. Eind september trapt Money 20/20 het congresseizoen af in de RAI.

Burgemeester Femke Halsema en wethouder Economische Zaken Victor Everhardt gaven donderdagochtend op een persconferentie in de RAI het officiële startschot voor het congresseizoen. Ze heetten de meerdaagse internationale beurzen en congressen welkom en gaven een toelichting op de laatste coronamaatregelen. "Ik ben verheugd dat er weer zakelijke evenementen in onze stad gaan plaatsvinden", aldus de burgemeester. "We zijn er klaar voor om internationale evenementen in de stad en de RAI te ontvangen, te organiseren en te faciliteren.”

Wethouder Everhardt maakte bekend dat Amsterdam in de komende vier jaar 3,7 miljoen euro in het werven van congressen wil steken. "We willen van Amsterdam één ​​van de belangrijkste congressteden van Europa maken. Amsterdam staat nu op de veertiende plaats op de lijst van meest aantrekkelijke congresbestemmingen wereldwijd. Congressen zorgen voor inkomen, werkgelegenheid en opleidingsplekken en versterken tegelijkertijd de lokale economische sectoren.” De congressen in de RAI zorgden in 2019 voor een jaaromzet van circa 690 miljoen euro en werkgelegenheid van 6.300 fte’s voor de regio Amsterdam.

Money20/20, een meerdaagse internationaal evenement voor de betalings-, fintech- en financiële dienstverlening, vindt van 21 tot en met 23 september 2021 als eerste evenement plaats in de RAI.