Halsema bij demonstratie tegen anti-lhbti-geweld naar aanleiding van flatbrand

Burgemeester Femke Halsema is vanmiddag aanwezig bij de demonstratie tegen anti-lhbti-geweld. De betoging is opgezet naar aanleiding van de flatbrand aan de Krelis Louwenstraat. Daar werden in de afgelopen weken onder meer Pride-posters in brand gestoken.

De demonstratie begint vanmiddag om 17.00 uur op het Mercatorplein, waar een aantal sprekers een toespraak zullen houden. Onder hen bevindt zich onder anderen Freek Broekman, de voorzitter van COC Amsterdam. Vervolgens lopen de demonstranten naar de Krelis Louwenstraat. Daar zal burgemeester Halsema bij de flat een toespraak houden.

Dieptepunt

De brand in de flat is het droevige dieptepunt in een lange reeks aan anti-lhbti-incidenten, stellen de organisatoren van de demonstratie. "Geweldsincidenten spelen zich vaak af in de publieke ruimte, maar ook steeds vaker in de privésfeer", aldus initiatiefnemer en GroenLinks-stadsdeelcommissielid Carlo van Munster.

"Je zal maar wakker worden en je kamer staat vol rook. Ik heb mensen uit de flat gesproken en ze zijn echt heel erg geschrokken. Er zijn zelf mensen gewond geraakt. Dit is echt de druppel. Als je hier geen grens trekt, waar dan wel?"