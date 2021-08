Groene fietsroutes door de stad: "Veel leuker om in een groene, schone omgeving te fietsen''

Amsterdam is een drukke stad met veel auto's en fietsers. Toch zijn er in Amsterdam fietsroutes te vinden zonder al teveel autoverkeer. Deze groene fietsroutes zijn een rustiger en schoner alternatief voor de drukke routes en laten je ook nog eens de highlights van de stad zien. Iven Cudogham, vader van zeven kinderen, stapt op zijn bakfiets en neemt de proef op de som in het AT5-programma Schone Lucht.

AT5

Om de fietsstad te blijven die Amsterdam al jaren is, investeert de gemeente Amsterdam in nieuwe, groene fietsroutes. Deze groene verbindingen zijn fietsroutes door parken, polders, dijken en kanalen naar de landschappen rondom de stad. Zo ben je binnen twintig minuten fietsen vanuit hartje Amsterdam tussen de weilanden.

Quote ''Ik vind het belangrijk om een steentje bij te dragen aan de luchtkwaliteit en het milieu. Al is het maar een druppel op een gloeiende plaat'' iven cudogham

Milieubewust Iven Cudogham heeft zeven kinderen en woont in hartje Amsterdam, dus hij moet veel kinderen vervoeren door de stad. Daarom heeft hij gekozen voor een elektrische bakfiets. En die keuze is niet alleen praktisch gemaakt. ''Ik vind het ook belangrijk om een steentje bij te dragen aan de luchtkwaliteit en het milieu", vertelt Iven. "Ik heb veel kinderen dus we moeten de wereld wel een beetje netjes achterlaten. Al is het maar een druppel op een gloeiende plaat.''

Quote ''Het is veel leuker om in een groene, schone omgeving te fietsen dan in een omgeving waar je allerlei uitlaatgassen dan wel vieze dampen tegemoet fietst'' iven cudogham

Iven en twiggy onderweg naar het Amsterdamse Bos

Verschillende fietsroutes Met zijn elektrische bakfiets legt Iven heel wat kilometers af. ''Als ik alleen ben zoek ik juist de drukte op, zoals de Damstraat." Maar als Iven met zijn kinderen fietst dan zoekt hij juist de rust op. ''Het is natuurlijk veel leuker om in een groene, schone omgeving te fietsen dan in een omgeving waar je allerlei uitlaatgassen dan wel vieze dampen tegemoet fietst.'' De route die Iven vandaag fietst begint bij het Haarlemmermeer station en eindigt in het Amsterdamse Bos en maakt onderdeel uit van de groene fietsverbinding tussen Amsterdam West en Amstelveen. Langs de route zijn allerlei highlights te zien. Zo wijst dochter Twiggy haar vader op een mooie zwemsteiger en eindigen ze samen bij het klimbos in het Amsterdamse Bos. ''Als ik met de kinderen fiets probeer ik de wat meer leuke en spannende routes uit te zoeken'', legt Iven uit. En zo ontdekt de familie Cudogham steeds nieuwe plekjes in de stad.