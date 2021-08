Raadsvragen over huisartsen die ongedocumenteerden weigeren te helpen

GroenLinks, de ChristenUnie en DENK hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het weigeren van huisartsenzorg aan ongedocumenteerden. Dit naar aanleiding van het artikel dat AT5/NH Amsterdam eerder vandaag hierover publiceerde.

Een grote groep ongedocumenteerden in Amsterdam blijft verstoken van huisartsenzorg. Voor Dokters van de Wereld deed Nannet Moons onderzoek naar het weigeren van ongedocumenteerden onder Amsterdamse huisartsen. Een kleine twintig procent van de artsen weigert deze patiëntengroep bewust. Vooral de taalbarrière is voor artsen een probleem. "Ook krijgen artsen niet altijd betaald voor de zorg die ze geleverd hebben", aldus Moons. Een kwart van de Amsterdamse huisartsen geeft aan meer informatie nodig te hebben over declaratiemogelijkheden.

GroenLinks, de ChristenUnie en DENK laten weten zich zorgen te maken over de ongedocumenteerden in de stad en vinden het onwenselijk dat ze onvoldoende toegang hebben tot noodzakelijke zorg. De fracties wil van het college weten welke acties er ondernomen worden om ervoor te zorgen dat ongedocumenteerden niet worden geweigerd door huisartsenpraktijken. Daarnaast wil de fractie dat de gemeente huisartsen beter ondersteunt als het gaat om zorg voor mensen zonder papieren.