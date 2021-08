Native Oost behoedt jongeren voor valkuilen: "Wij geven ze handvatten"

Als tiener vond de nu 24-jarige Azzeddine Wajgali uit Oost het lastig om de verleidingen van de straat te weerstaan en op zijn zestiende stopte hij zelfs met school. Hij wil dat jongeren niet in diezelfde valkuilen trappen en daarom richtte hij Native Oost op. "We willen ze meegeven dat je, hoever je ook in de put zit, echt kan bereiken wat je wil. Zolang je er maar voor gaat en echt je uiterste best doet."

Maar ook voor de wat oudere kinderen in Oost zet de stichting zich in. "Er is tot een bepaalde leeftijd veel te doen in onze buurt", vertelt Azzeddine. "Maar als je de leeftijd van vijftien jaar bereikt dan valt dat tegen. Laatst hebben we een banenmarkt georganiseerd en inmiddels hebben al acht jongeren in de buurt daardoor een baan."

De motivatie om jongeren in zijn wijk te helpen haalt Azzeddine uit zijn eigen verleden. Toen miste hij de handvatten die hij nu met zijn stichting aanbiedt. "Ik heb zelf veel meegemaakt in mijn jeugd, waaronder veel politiecontacten. Ook heb ik vaak vastgezeten en ging ik niet naar school. Uiteindelijk heb ik een ommekeer kunnen maken en ben ik weer terug naar school gegaan, heb ik mijn diploma gehaald en nu organiseren we sport- en verbindingsactiviteiten in de buurt."