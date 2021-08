Studenten op camping door woningtekort: "Helemaal niet wat ik had verwacht"

Er is een tekort aan kamers voor internationale studenten die naar de stad komen. Universiteiten hebben een noodoplossing bedacht: studenten kunnen voor één semester in een bungalow op de camping verblijven bij het Amsterdamse Bos. Daar betalen ze 350 euro per maand voor.

AT5

"Ik dacht dat ik in een studentenhuis zou wonen, met een gedeelde woning", lacht een nieuwe UvA-student uit Hong Kong. Ze is drie dagen geleden aangekomen op de camping aan de onderkant van het Amsterdamse Bos, ongeveer veertig minuten fietsen naar de universiteit. "Het is anders, maar ik denk wel leuk." Wachttijden Dat de studenten op de camping, maar ook in hostels, moeten verblijven, komt door de lange wachttijden voor huisvesting vanuit de universiteit. Dit jaar zijn de wachttijden nog langer. Naast de eerstejaarsstudenten, zijn er ook nog tweedejaarsstudenten die door corona pas nu naar Amsterdam kunnen verhuizen. "Dit is niet de bedoeling. Iedereen in Nederland heeft recht op degelijke huisvesting. Dat staat ook verankerd in de grondwet", betoogt Maarten van Dorp, voorzitter van studentenunie ASVA. "Maar dit is beter dan overgeleverd te zijn aan de wrede goden van de vrije markt."

De UvA heeft normaal rond de drieduizend kamers beschikbaar voor internationale studenten. Volgens de universiteit ontstaat er dit jaar nog niet een dringende situatie en lost het probleem zich meestal zelf wel op. ASVA-voorzitter Van Dorp zegt dat het inderdaad niet zou zal zijn dat studenten op de straat belanden, maar "de vraag is niet alleen of je een woning krijgt, maar ook of die betaalbaar is". Dat is volgens hem nu niet het geval.

Een student uit Mexico, die ook pas een paar dagen op de camping zit, zegt dat hij nog steeds naar de stad zou zijn verhuisd, zelfs nu hij weet hoe lastig het is om een woning te vinden. "Het maakt me niet uit. Ook al is het vijftien kilometer heen en vijftien kilometer terug, zoals hier", lacht hij.