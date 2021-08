Vrouw aangehouden na bedreiging deelnemers protestmars anti-lhbti-geweld

Na afloop van het protest tegen lhbti-geweld is donderdagavond een 40-jarige vrouw aangehouden. Ze zou op het Mercatorplein deelnemers van het protest hebben beledigd en bedreigd.

Meerdere actievoerders hebben aangifte tegen de vrouw gedaan.

Een getuige meldt tegen AT5/NH Nieuws dat de vrouw haar fiets in de richting van de groep actievoerders gooide en dat er een worsteling ontstond. Op twitter wordt verder geschreven dat ze 'kankerhomo's' riep en op de grond spuugde.

Bij het protest kwamen zo'n duizend mensen bijeen om te demonstreren tegen anti-lhbti-geweld. Die demonstratie werd opgezet naar aanleiding van de flatbrand van vorige week in de Krelis Louwenstraat. Daar werden in de afgelopen weken onder meer Pride-posters in brand gestoken.