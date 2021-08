Stad NL V Is 10.000 euro per m2 de nieuwe norm voor een woning? "De gewone Amsterdammer is totaal kansloos"

Per vierkante meter 10.000 euro. Voor een appartement aan het Vondelpark misschien een voor de hand liggende prijs, maar geldt dat ook voor een woning uit de Eerste Wereldoorlog in de Vogelbuurt in Noord? "Ik vind dat wel heel veel geld", zegt Erik Rezelman, AT5's dure-huizenexpert. De magische grens van 10.000 euro lijkt inmiddels op steeds meer plekken in de stad de norm te worden. Met Rezelman bezocht AT5 drie plekken waar die grens gepasseerd is.

De eerste woning, gelegen aan de Albert Cuypstraat, is op de tweede verdieping en heeft een afmeting van 25 vierkante meter. "Je kan dit huis kopen voor tienduizend en zeshonderd euro per vierkante meter", zegt Rezelman. De kaasboer tegenover de woning kijkt niet meer op van dat soort prijzen. "Weet je wat het is: De Pijp is tegenwoordig zó hot. Het is voor de rijke mensen. Je moet goed gestudeerd hebben, je vader moet geld hebben, je moet een goede baan zoeken en dan kan je op de Albert Cuyp wonen."

Vorige week werd bekend dat de huizenprijzen weer omhoog zijn gegaan. Gemiddeld werd een bestaande koopwoning in de stad in het tweede kwartaal voor bijna 5,5 ton (541.324 euro) verkocht. Een jaar eerder was dat nog bijna 5 ton (495.498 euro). Prins Hendrikkade Het tweede voorbeeld is een pand aan de Prins Hendrikkade. Vorige maand werden daar drie woonlagen gekocht door een belegger voor negenduizend euro per vierkante meter. "Binnen een maand staat dit te koop voor elfduizend euro per vierkante meter", zegt Rezelman. "Je hebt hier etages van 55 vierkante meter. Voor zes ton woon je op de Prins Hendrikkade. Schitterend uitzicht op Nemo en over de grachten, maar je woont wel aan een drukke weg, het is bijna een snelweg", merkt de financieel journalist van RTL op.

Tot slot een voorbeeld in een pittoresk stukje Noord, de Vogelbuurt. Hier staat een voormalig arbeidershuisje van 35 vierkante meter te koop voor 3,5 ton. "Het onderste deel is van steen, het bovenste deel is van hout en dit kost ook tienduizend euro per vierkante meter."

Woonprotest Op 12 september organiseert actiegroep 'Woonprotest' een demonstratie op de Dam. De organisatie wil benadrukken dat wonen voor steeds meer mensen moeilijk te betalen is. "Mensen kunnen veel te makkelijk heel veel geld lenen. Mensen met geld krijgen geen rente meer, dus die gaan dit soort pandjes kopen", zegt Rezelman, wijzend naar het arbeidershuisje uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog. "We zitten nu echt in het armste dorp van Amsterdam. Hier was altijd de hoogste werkloosheid. Dat soort mensen kunnen dit soort huizen niet meer kopen, die moeten vertrekken. Volgens mij is dat de essentie van die demonstratie."