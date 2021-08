OM: verdachten moord Ayla Mintjes liepen brandwonden op bij dumpen vluchtauto

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn de drie mannen die verdacht worden van de moord op de 27-jarige Ayla Mintjes, afgelopen mei in de Maassluisstraat, zelf gewond geraakt toen ze na de liquidatie hun vluchtauto in brand staken. Eén van hen zou met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Op beelden is te zien dat twee schutters met automatische wapens door de straat renden en de Mercedes onder vuur namen. Ayla zat achter het stuur en werd geraakt, haar vriend bleef ongedeerd. Ayla kroop ter hoogte van de Heemstedestraat uit de auto en kon nog via de achterkant naar de bijrijdersstoel lopen, waarop haar vriend achter het stuur ging zitten en naar een ziekenhuis reed. Mintjes overleed daar aan haar verwondingen.

De schutters maakten gebruik van een Volkswagen Caddy, wat ook is vastgelegd door verschillende camera's. Uit beelden blijkt dat die auto de bewuste avond al sinds 18 uur op de Maassluisstraat stond in afwachting van Mintjes en haar vriend. Op het moment dat het stel in hun Mercedes AMG het gebouw verliet, kwam de Caddy in beweging.

Het OM verdenkt Samuel Y. (20), Renato F (34) en Jeremia T. (22) van het medeplegen van de moord op Mintjes en de poging tot moord op haar vriend. Ze werden zondagavond 16 mei onder vuur genomen met automatische wapens toen ze uit de parkeergarage van Ayla's appartementencomplex aan de Maassluisstraat reden. Volgens justitie was Mintjes een onschuldig slachtoffer; vermoedelijk was het de schutters te doen om haar vriend Anis B., een bekende uit het criminele milieu.

Na de schietpartij sprongen de twee schutters achterin de Caddy, waarop de bestuurder er met hoge snelheid ervandoor ging. Vier minuten later kwam het drietal aan in de August Vermeylenstraat, waar de auto in brand werd gestoken. In het voertuig vond de politie later een handvuurwapen en twee automatische vuurwapens.

Zeer ernstige brandwonden

Ook van die plaats delict zijn beelden, waarop volgens justitie de verdachten te herkennen zijn. Het drietal vatte volgens het OM zelf vlam bij het in brand steken van de vluchtauto. Alle verdachten liepen brandwonden op aan hun lichaam. Eén van hen raakte zwaarder gewond en zou door de ernstige brandwonden zijn bewustzijn bijna zijn verloren, stelt de officier van justitie.

Volgens het OM vluchtte het drietal na het in brand steken van de Caddy naar een woning in Utrecht. Daar zag een getuige hoe rond 20:45 uur die avond een man werd afgezet met ernstige brandwonden. Een getuige zag dat hij "enorme brandwonden" had en "telkens wegviel". Volgens de officier van justitie moest deze verdachte daarop met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis worden gebracht.

"Andere oorzaak"

De advocaat van deze verdachte, Samuel Y., stelt dat de brandwonden een hele andere oorzaak kunnen hebben. Volgens hem hoeven die niet te zijn ontstaan door een strafbare gedraging. Volgens hem komen de verwondingen ook niet overeen met wat een getuige beschreef. Een andere verdachte, Jeremia T., heeft verklaard dat hij de brandwonden ergens anders heeft opgelopen door een brandbare vloeistof.

Telefoongegevens

Naast camerabeelden en getuigenverklaringen koppelt de recherche de drie verdachten aan de moord vanwege hun telefoongegevens. Tussen 14 en 16 mei hebben de drie volgens de politie onderling contact met elkaar via de telefoon. Ze peilen in de dagen voorafgaand aan de liquidatie uit op de Maassluisstraat, en de plek waar de vluchtauto later in brand zal worden gestoken, de August Vermeylenstraat. Op de avond van de moord peilen hun telefoons ook uit op de Nolensstraat, waar één van de verdachten woont.

Het OM verwacht dat het onderzoek naar de liquidatie binnen drie maanden is afgerond en heeft de rechtbank gevraagd de drie verdachten voorlopig langer vast te houden. De rechtbank neemt daarover later vanmiddag een besluit.