Zorgboerderij Boterbloem in Lutkemeerpolder mag na jarenlange protestacties blijven

Al jaren vreest zorgboerderij De Boterbloem in de Lutkemeerpolder in Nieuw-West te moeten verdwijnen, omdat op die plek een groot bedrijventerrein moet komen. Deze week kwam er dan eindelijk het verlossende woord: de boerderij mag de komende twee jaar toch blijven, maar wel met 10 hectare minder.

De Boterbloem is het enige biologische akker- en tuinbouwbedrijf van Amsterdam. Op de boerderij werken mensen met een psychiatrische, criminele of verslavingsachtergrond. Na een nieuwe bruikleenovereenkomst met de gemeente en de ontwikkelaar van het gebied, gaat de boerderij verder. Voorwaarde is wel dat De Boterbloem gaat samenwerken met stadslandbouwproject Pluk! en groentepakkettendienst De Stadsgroenteboer.

Tractors voor de Stopera

Al sinds 2017 strijden eigenaar Trijntje Hoogendam en omwonenden voor het behoud van de boerderij en de de Lutkemeerpolder. Zo ook het spectaculaire protest in 2018 bij het Stopera. "Ik sta me op te winden, omdat ze iets mooi plat willen gooien", aldus een demonstrant in 2018.