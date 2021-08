Wethouder: "Op termijn moet er verandering komen in reisgedrag in Noord"

Raadslid Kevin Kreuger had vragen gesteld naar aanleiding van het Mobiliteitsplan Noord, waarin staat dat de gemeente het voornemen heeft om over tien tot twintig jaar betaald parkeren in het volledige stadsdeel in te voeren. Hij vroeg onder meer of het stadsbestuur het met hem eens was dat de maatregel niet mag leiden tot het verdringen van de huidige bewoners.

"Er zullen nog steeds veel parkeerplekken beschikbaar blijven", schrijft De Vries in antwoord op de vragen. "Middels een parkeervergunning kan er geparkeerd worden op de daarvoor bestemde plekken, waardoor autobezit mogelijk blijft. Wel geldt dat op termijn een verandering moet komen in reisgedrag: relatief meer lopen, fietsen en reizen per openbaar vervoer en relatief minder met de auto."