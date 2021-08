De brandweer is vanavond uitgerukt voor een brand in een woning aan de Eerste Leliedwarsstraat in de Jordaan.

De brand brak rond 20.10 uur in de woonkamer van de woning uit. Iemand die in de woning was had rook ingeademd. Diegene is door de brandweer met een ladderwagen vanaf het balkon naar beneden gehaald.

Het slachtoffer is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel.