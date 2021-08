Man gestoken bij vechtpartij in Warmoesstraat, "terrasstoelen vlogen door de lucht"

Een man is rond 22.30 uur gewond geraakt bij een vecht- en steekpartij in de Warmoesstraat in het centrum.

Hij werd volgens omstanders en een woordvoerder van de politie in zijn rechterhand gestoken. Het slachtoffer was aanspreekbaar, maar is wel per ambulance met zwaailicht en sirene aan naar het ziekenhuis overgebracht.

De politiewoordvoerder spreekt van een "grote vechtpartij". Getuigen laten weten dat er met terrasstoelen en fietsen werd gegooid. Handhavers waren er getuige van. Meerdere personen waren betrokken bij de vechtpartij, degene die heeft gestoken is gevlucht.

De politie is een onderzoek gestart.