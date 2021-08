Tweeduizend Amsterdammers melden zich bij gemeente na diefstal harde schijf

Van de 30 duizend Amsterdammers van wie begin april persoonsgegevens zijn gestolen van een harde schijf van de gemeentelijke dienst Belastingen hebben inmiddels tweeduizend mensen contact opgenomen met de gemeente. Dat heeft Victor Everhardt, wethouder Financiën, laten weten in een brief aan de gemeenteraad.

De harde schijf van de gemeentelijke dienst Belastingen werd op 7 april ontvreemd uit een computer die wordt gebruikt voor het scannen van inkomende poststukken.

Betrokkenen konden na de diefstal bellen met de gemeente om uit te laten zoeken om welke documenten het in hun geval ging.

30 duizend belastingplichtigen

De schijf bevat volgens de gemeente documenten uit de periode juli vorig jaar tot en met maart 2021 die per post zijn gestuurd door ongeveer 30 duizend belastingplichtigen. "Het gaat om uiteenlopende documenten, waaronder bezwaren, aangiftes en verzoeken om kwijtschelding, waarbij bijvoorbeeld contactgegevens, kopieën van ID-bewijzen en zorgpolisbladen kunnen zijn meegestuurd. Welke informatie is opgeslagen op de schijf verschilt van geval tot geval", aldus wethouder Everhardt.

Tien nieuwe ID-bewijzen

Alle betrokkenen kregen een brief waarop zij op de hoogte werden gesteld van de diefstal. In de brief zijn de Amsterdammers gewezen op het risico dat de gestolen gegevens kunnen worden gebruikt voor fraude, zoals het opmaken van valse facturen.

De gemeente heeft bij alle mensen die naar aanleiding van de diefstal contact hebben opgenomen, gecontroleerd op de aanwezigheid van kopieën van ID-bewijzen. In totaal is in tien gevallen (gratis) een nieuw ID-bewijs verstrekt. Hiermee hoopt de gemeente identiteitsfraude te voorkomen. Tot op heden zijn geen tekenen van fraude gesignaleerd. Het politieonderzoek naar de diefstal loopt nog.