Ajax heeft geen kind aan Vitesse en wint met 5-0

Voor de tweede goal moest de VAR eraan te pas komen. Na een rommelige situatie voor de goal van de Arnhemmers kopte Alvarez de bal binnen. De grensrechter stak zijn vlag in de lucht voor buitenspel omdat de assist op de Mexicaan van een Ajacied uit buitenspelpositie zou zijn gekomen. Dat kwam hij inderdaad, alleen wel van een ex-Ajacied, Riechedly Bazoer. Toen de VAR dit had waargenomen, ging de goal alsnog door.

Ajax begon de wedstrijd een stuk energieker dan een week eerder tegen FC Twente. De ploeg van Erik ten Hag kwam snel op voorsprong door een goal van Antony, die voor het eerst dit seizoen in de basis begon ten koste van Steven Berghuis. In de periode na de goal bleef Ajax de bovenliggende partij en creëerde tal van kansen. Schoten van Mazraoui en Tadic werden gepakt door de keeper of vlogen over de goal.

Tweede helft

Ook na rust nam Ajax geen gas terug. Na een uur spelen werd het 4-0. Een voorzet van Tadic kwam tegen Vitesse-verdediger Hajek aan en ging vervolgens de goal in. Davy Klaassen tekende even later voor de 5-0 na een doorgekopte bal van Martinez.

Interlands

De eredivisie wordt al na drie speelronden onderbroken door interlands. Het Nederlands Elftal speelt aankomende week drie kwalificatieduels tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije. Daley Blind, Davy Klaassen, Jurriën Timber, Ryan Gravenberch, Steven Berghuis en Devyne Rensch zijn door bondscoach Louis van Gaal geselecteerd. Op zaterdag 11 september speelt Ajax uit in Zwolle tegen PEC om 18.45 uur. Vier dagen later staat de eerste groepswedstrijd in de Champions League op het programma tegen Sporting Portugal in Lissabon.