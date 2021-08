Ten Hag wil continu hoog niveau: "Daar hebben we vandaag een stap in gezet"

De wedstrijd vond plaats in een redelijk gevulde Johan Cruijff Arena. "Ik denk dat we het publiek heel veel moois hebben voorgeschoteld en ook de spelers zelf hadden er duidelijk plezier in", zei Ten Hag na afloop. "Voor ons is het zaak om dit tot een continu niveau te brengen. Om continu hoog niveau aan te tikken. Op dit moment zitten er nog te veel wisselingen in ons niveau."

To nu toe heeft Ajax in het seizoen volgens Ten Hag goede fases in wedstrijden gehad, maar ook een aantal dieptepunten. "We moeten dus streven dat we op een continu hoog niveau komen. Daar hebben we vandaag een stap in gezet."