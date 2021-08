Ballenbakballen, verkeerslichten en trampolines: inboedel TunFun vandaag onder de hamer

Verkeersborden, een schaakspel, trampolines, een oude Honda motor, zelfs de ballen uit de ballenbak en mascottes Tun en Fun. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt er op bieden. De gehele inboedel van kinderspeelpark TunFun onder het Mr. Visserplein in het Centrum staat op internet en alles moet weg. Bieden op items kan nog tot vanmiddag.

"Ik denk dat een euro per bal uit de ballenbak wel een goede prijs is, maar dat hangt van de bieder af", zegt Ruben Haanappel, veilingmeester van TunFun. Vorig jaar december verklaarde de rechtbank de overdekte speeltuin failliet. Door het mislopen van inkomsten door de coronacrisis bleef er weinig perspectief over. Ook de steunmaatregelen van de overheid konden TunFun ook niet meer redden. "Er komen hier ook een hoop emoties bij kijken voor Amsterdammers", zegt Haanappel.

"Ik heb hier vroeger heel veel rondgelopen", zegt Pieter Rolink, zoon van de eerste eigenaar van TunFun.

"Het is nog wel leuk om even langs te gaan dacht ik, die straatnaamborden van het Mr. Visserplein zijn leuke dingen om op te bieden."

Veiling

Langsgaan bij TunFun om items te bekijken kan vandaag niet meer, bieden op items kan nog wel. De veiling sluit vanavond 18.00 uur.