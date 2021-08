'Ajax en West Ham United mondeling akkoord over transfer Tagliafico'

Ajax lijkt afscheid te moeten nemen van Nicolás Tagliafico. De Amsterdammers hebben een mondeling akkoord met West Ham United over een transfer van de Argentijn, meldt De Telegraaf.

De 28-jarige linksback zou Ajax twaalf miljoen euro kunnen opleveren, schrijft de krant. Persoonlijk is Tagliafico, die momenteel in Venezuela is met het Argentijnse elftal, nog niet akkoord met de Londense club.

West Ham United bood hem een contract voor vier jaar aan, maar hij en zijn zaakwaarnemer wachten op een beter voorstel.

De op handen zijnde transfer komt niet helemaal als een verrassing: Tagliafico had eerder deze zomer al aan directeur voetbalzaken Marc Overmars doorgegeven dat hij graag weg wilde. De Argentijn kwam in 2018 over van Indepedentiene en speelde 141 wedstrijden voor de Amsterdammers.

Tagliafico beleefde een belabberde start aan het huidige seizoen. In de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal kreeg hij een rode kaart, waardoor hij de eerste twee Eredivisie-duels aan zich voorbij moest laten gaan. Afgelopen zondag viel hij tijdens de wedstrijd tegen Vitesse in.