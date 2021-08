Kale en Kokkie genieten van Ajax: "Fantastische acties van Antony"

Ajax heeft met 5-0 gewonnen van Vitesse en dat was te verwachten volgens Kale en Kokkie. De mannen waren vooral te spreken over de goals en het goede spel van vleugelspeler Antony. Vitesse werd met 5-0 van de mat geveegd door Ajax.

De Ajacieden zijn nog steeds niet tevreden over spits Haller, maar ook Blind moet zijn niveau gaan opkrikken. "Ik vrees voor de basisplek van Blind", zegt Kale. Daarnaast gaat er ook iets mis in de fanshop. Kokkie bestelde in juli zijn nieuwe thuisshirt, maar heeft nog niks binnen. "Ze moeten opschieten".