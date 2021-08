Blackstone: woningen niet bewust leeg, maar in onderhoud

Investeerder Blackstone stelt dat het merendeel van de zeker 330 leegstaande panden die het in bezit heeft in onderhoud zijn of in de planningsfase daarvan. Van bewuste leegstand zou geen sprake zijn.

Blackstone reageert daarmee op berichtgeving van AT5/NH Nieuws. Volgens de investeerdersmaatschappij wordt de suggestie gewekt dat Blackstone de panden bewust leegstaand houdt.

'Onderhoud noodzakelijk'

"De feitelijke situatie is dat meer dan 99% van de leegstaande woningen in onderhoud is of in de planningsfase daarvan. Het merendeel van de ongeveer 330 leegstaande woningen is vorig jaar aangekocht. De meeste stonden al leeg en waren in slechte staat", aldus Blackstone. "Onderhoud of renovaties waren noodzakelijk."



Blackstone zegt waar nodig architecten en adviseurs te hebben ingeschakeld en de nodige vergunningen te hebben aangevraagd. "Het doel is om -na renovatie- moderne en kwalitatief hoogwaardige woningen aan te kunnen bieden."

'Geen speculatieve leegstand'

"Blackstone heeft geen enkel belang om woningen leeg te laten staan. Immers, er is geen intentie tot verkoop", meldt de investeerdersmaatschappij verder. "De portefeuille bestaat uit huurwoningen die voor de lange termijn zijn verworven en in gerenoveerde staat weer worden verhuurd. Er is dan ook geen sprake van speculatieve leegstand voor de handel."

De leegstandsmelding voor al die woningen werd gedaan nadat één van die panden in juni werd gekraakt. Dat er één melding voor alle woningen is gedaan, heeft volgens Blackstone te maken met het feit dat er door de recente aankopen veelal geen duidelijk beeld was of de woningen al waren aangemeld of niet. "Er is juist getracht te handelen in lijn met het beleid van de gemeente om woningen die langer dan 6 maanden leeg staan aan te melden bij de gemeente."

Kritiek

Het Financieele Dagblad schreef eerder al over de financiële handel en wandel van partijen als Blackstone die op de Amsterdamse vastgoedmarkt een goed rendement weten te vinden. Volgens criticasters, onder wie ook een rapporteur van de Verenigde Naties, gaat dat gepaard met enorme huurverhogingen. Ook volgens Gert Jan Bakker van Stichting !WOON is dat de manier waarop Blackstone in Amsterdam opereert: zo snel als mogelijk appartementen overhevelen van sociale huur naar de vrije sector.