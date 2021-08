Dag 1 van 'het grootste liquidatieproces ooit' in Amsterdam: eis tegen kroongetuige verlaagd

In de zwaarbeveiligde Amsterdamse rechtbank De Bunker ging vandaag het grootste liquidatieproces ooit van start. Maar liefst 21 verdachten staan in het proces 'Eris' terecht voor onder andere vijf moorden en elf moordpogingen of -opdrachten. "Een koelbloedige organisatie die in opdracht mensen vermoordt."

Spil in het proces is Delano R., president van de inmiddels verboden motorbende Caloh Wagoh. Hij wordt door het Openbaar Ministerie ook wel gezien als de 'moordmakelaar' van Ridouan Taghi, de hoofdrolspeler in het qua omvang vergelijkbare Marengo-proces. Hij zou volgens het OM leiding hebben gegeven aan "een koelbloedige organisatie die in opdracht mensen vermoordt." De processen hebben een link met elkaar, zoals het AD het omschrijft: 'waar het Marengo-proces in de tijdlijn ophoudt, begint het Eris-proces'.



De liquidatie van Amsterdammer Justin Tjap Tjong wordt gezien als de start van tijdlijn 'Eris'. Taghi wordt niet in Eris vervolgd, omdat hij al in Marengo vervolgd wordt.

Kroongetuige

Net als in Marengo is er in Eris ook een kroongetuige: Tony de G. Het Openbaar Ministerie maakte eerder vandaag bekend dat het de eis tegen hem gaat verlagen. In eerste instantie zou tegen hem 12 jaar worden geëist in plaats van 24, vanwege belastende verklaringen die hij heeft afgelegd. Dat zou hebben betekend dat hij na acht jaar al vrij had kunnen komen. Door een wetswijziging zou dat nu pas na tien jaar worden. Daarom heeft het OM volgens onder meer Het Parool de eis verlaagd naar tien jaar.

De G. zal de komende drie weken in De Bunker worden verhoord. Volgens planning volgen in februari 2022 de strafeisen en wordt er in juli volgend jaar uitspraak gedaan.