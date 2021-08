Politiebonden nemen zelf ook waarnemers mee tijdens proef met preventief fouilleren

De politiebonden nemen eigen waarnemers mee tijdens de proef met preventief fouilleren die morgen van start gaat. Dat is het resultaat van spoedoverleg tussen de politiebonden en de driehoek. De politiewaarnemers controleren de burgerwaarnemers. Volgens Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond, was iedereen het er tijdens het gesprek over eens dat de stad veiliger moet worden, maar gaat het meenemen van waarnemers over het vertrouwensbeginsel.

Vanaf morgen zal de politie op verschillende plekken in de stad preventief fouilleren om het wapengeweld onder met name jongeren terug te dringen. Tijdens de proef lopen dagelijks drie waarnemers mee om te kijken of dat volgens de regels verloopt. En dat was tegen het zere been van de politie.

Wantrouwen

"Het gaat ons om het vertrouwensbeginsel, wij vinden het niet acceptabel dat er burgerwaarnemers zijn. Dat voedt het wantrouwen en er is geen enkele aanleiding om aan het vertrouwen van de politie te twijfelen. Dat vond de burgemeester ook. Wij hebben aangegeven dat de politie op zijn tandvlees loopt en dat het dan hard binnen komt als je geconfronteerd wordt met burgertoezicht", laat Struijs weten.

En dus neemt de politie eigen waarnemers mee, die de burgerwaarnemers controleren. "Wij als politiebonden sturen professionele waarnemers vanuit onze eigen gelederen. Wij maken ook een eigen verslag omdat wij geen vertrouwen hebben in deze burgerwaarnemers", aldus Struijs

Dilemma

Volgens Struijs kwam de politie door de burgerwaarnemers voor een dilemma. "We zijn het er niet mee eens dat we door burgers gecontroleerd worden. Maar straks wordt er iemand neergestoken of doodgeschoten en dan hebben wij het gedaan, omdat we niet mee wilden doen met de proef. Vandaar dus deze oplossing."

De wapencontroles zijn in vijf buurten: Bijlmer-Centrum, Burgwallen Nieuwe Zijde, Geuzenveld, de Dapperbuurt en de Waterlandpleinbuurt.