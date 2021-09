Mohamed (18) en Jaafar (19) voorzien arme gezinnen van voedselpakketten: "Willen iets goeds doen"

In februari van dit jaar gingen we met Wij Zijn Amsterdam (WZA) langs bij de 18-jarige Mohamed Kadouri . Als 15-jarige richtte hij de stichting Young and Caring op. Maar dat deed Mohamed niet alleen. In aanloop naar de Omarmprijs Jong zoekt Rosalie Schilder van WZA Mohamed én Jaafar Rassi op, een van de andere twee oprichters.

"Young and Caring begon eigenlijk op de middelbare school", vertelt Mohamed terwijl hij met Rosalie en Jaafar door Noord loopt. "We moesten iets doen voor ons profielwerkstuk-project. We wisten echt niet wat het moest worden. We bleven als laatste over met z'n drieën en op een gegeven moment kwamen we op het moment om boodschappen uit te delen aan mensen die het niet zo breed hebben."

Iets lekkers

Aan de voedselpakketten komen de jongens dankzij donaties en de hulp van supermarkten. Zo kan het zijn dat niet elk voedselpakket hetzelfde is. Wel wordt over de samenstelling van elk afzonderlijk pakket nagedacht. "Zo zit er natuurlijk altijd iets lekkers in", zegt Jaafar terwijl hij een zak chips uit een van de tassen pakt. "En beschuit. Dat is handiger dan brood. Want brood gaat sneller over de datum en dat is onhandig."

"Aan gezinnen om pakketten bij langs te brengen komen we voornamelijk via ons eigen netwerk", legt Mohamed uit. "Als we langsgaan bij mensen vragen we vaak of zij nog iemand kennen die het ook moeilijk heeft. Op die manier breidt het zich zo een beetje uit. Het is ook vaak zo dat we op Instagram een berichtje krijgen. Dan kijken we wat er mogelijk is."