Persfotograaf mishandeld tijdens spontane Ajax-huldiging

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt begin mei een persfotograaf te hebben mishandeld bij de Johan Cruijff Arena. Dat gebeurde tijdens de spontane huldiging van Ajax na het behalen van de 35ste landstitel. Lopend tussen de feestvierende fans krijgt hij verwensingen naar zijn hoofd, wordt in zijn rug getrapt en krijgt een blikje naar zijn hoofd.

Het feest is inmiddels in volle gang. De selectie van Ajax staat op het parkeerdek van het stadion en ze laten de kampioensschaal aan de fans zien. Aan de voorkant van een kassahuisje ziet het slachtoffer een groep van drie mannen met hun rug richting de huldiging staan waardoor hun blikken en die van het slachtoffer elkaar kruisen.

Door de coronamaatregelen mag er bij de wedstrijd tegen FC Emmen geen publiek aanwezig zijn in het stadion. Dat weerhoudt veel supporters er niet van om een feestje te vieren. Voor, tijdens en na de wedstrijd verzamelen zich in totaal duizenden fans rondom het stadion. "Het 61- jarige slachtoffer werkt voor een internationaal persbureau en is bij het stadion om foto's te maken van de huldiging. Hij schiet plaatjes op verschillende locaties en besluit rond 17.15 uur op een andere plek te gaan staan", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

"Vervolgens voelt hij een pijnscheut in zijn rug, hij is geschopt"

''De blik van de mannen geeft het slachtoffer een onveilig gevoel en hij loopt snel door, maar dan krijgt hij een belediging naar zijn hoofd dat betrekking heeft op zijn werk als fotograaf", zegt Stor. "Vervolgens voelt hij een pijnscheut in zijn rug, hij is geschopt. Daarna voelt hij een pijnscheut in zijn gezicht. Kennelijk een zwaar voorwerp naar zijn hoofd gegooid, vermoedelijk een blik drinken." De persfotograaf loopt hierdoor letsel in zijn gezicht op, maar weet zichzelf in veiligheid te brengen door snel weg te lopen.

Geweld tegen journalisten

"Geweld tegen journalisten heeft een hoge prioriteit bij de politie en het OM. Het is heel kwalijk dat het slachtoffer tijdens het uitvoeren van zijn werk op deze manier mishandeld is. De man op de beelden wordt ervan verdacht het voorwerp naar z'n hoofd te hebben gegooid. Vermoedelijk is er nog een persoon betrokken geweest bij de mishandeling, dat is degene die geschopt heeft. Alle informatie over de verdachte en deze andere persoon is welkom bij ons'', besluit Stor.