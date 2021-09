Verdachte steelt laptops uit zorginstelling in Zuid

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 bewakingsbeelden vrijgegeven van een nog onbekende man die waardevolle spullen steelt uit een zorginstelling in de buurt van het Vondelpark. Rond 23.00 uur in de avond van maandag 27 juli ontdekken medewerkers dat er uit een kantoorruimte spullen zijn meegenomen.

"Als de camerabeelden worden gecheckt, is te zien dat een nog onbekende man twee uur daarvoor, rond 21.00 uur, in het pand is geweest. Te zien is hoe de man door een gang loopt en een medewerker van het verpleeghuis passeert. Hij pakt een jas van een kapstok en trekt deze over zijn eigen jas aan", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Op de tweede verdieping van het pand loopt hij naar een afgesloten deur en tast met zijn hand de rand boven de deur af. Daar pakt hij iets, mogelijk een sleutel, vervolgens maakt hij de deur open. De verdachte is kort binnen en verlaat de kantoorruimte even later met een tas in zijn handen. "Vlak voordat de verdachte in de lift stapt, is te zien dat er een aantal zilverkleurige platte voorwerpen in de tas zitten. Dit zijn mogelijk gestolen laptops van het merk HP. Ook neemt de man de eerder aangetrokken jas en een sjaal mee. Wij hopen dat er mensen zijn die hem herkennen of andere informatie hebben over de diefstal'', besluit Stor.