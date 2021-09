Stad NL V Nieuwe film geeft ander beeld van Anne Frank: "Geen verheven idool, maar meisje van vlees en bloed"

Op 9 september gaat de eerste Nederlandse bioscoopfilm over Anne Frank in première. Mijn beste vriendin Anne Frank vertelt het verhaal over de vriendschap tussen Hannah Gosling en Anne Frank. "Je krijgt in deze film een ander beeld van Anne dan dat we kennen uit de media."

Mijn beste vriendin Anne Frank is een film van regisseur Ben Sombogaart en concentreert zich op de vriendschap tussen Anne Frank (gespeeld door Aiko Beemsterboer) en Hannah Goslar (gespeeld door Josephine Arendsen). Zij waren beste vriendinnen op het moment dat de oorlog uitbrak, maar verloren elkaar uit het oog toen de familie Frank onderdook in het Achterhuis, in 1942. In het concentratiekamp Bergen-Belsen worden de meisjes herenigd. Anne overlijdt daar in februari 1945, Hannah overleeft het nazikamp en is inmiddels 92 jaar oud.

Minder een mythe Omdat het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van haar beste vriendin, krijgt de kijker een nieuw beeld van Anne Frank. "Dat vind ik het mooie van het hele verhaal, dan Anne Frank hier ge-ontmythologiseerd wordt. Ze wordt een beetje ontheiligd", aldus regisseur Ben Sombogaart. "Het blijkt gewoon een normaal meisje te zijn van 12, 13 jaar met de leuke kanten en de nukkige kanten, dat is iets dat dat dagboek niet direct naar voren haalt." Beemsterboer sluit zich daar bij aan: "Ik denk dat we van haar een veel echtere kant zien van hoe ze als jong meisje was, dat ze heel erg in een fase zat van ik wil dingen uitproberen met jongens en met seksualiteit." Sombogaart: "Ze is niet meer dat icoon en dat verheven idool, maar een meisje van vlees en bloed met ook gebreken dat ook jaloers kan zijn."

Gemeenschappelijke eigenschappen Om zich goed in te kunnen leven in haar rol heeft Aiko veel research gedaan naar het leven van Anne Frank. Wat ook hielp was dat ze enkele gemeenschappelijke eigenschappen hebben. "Dat lees je in het boek, dat Anne een beetje bijdehand kon zijn, en dat heb ik ook", zegt Aiko daarover.

De film Mijn Beste Vriendin Anne Frank is vanaf 9 september te zien in de Nederlandse bioscopen.