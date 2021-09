Bedenker en programmamaker AT5-programma Aanbouw, Aart Wevers (76) overleden

Op zaterdag 28 augustus jongstleden is schilder, documentairemaker en fotograaf Aart Wevers onverwacht overleden. Met het bedenken, ontwikkelen en maken van het programma Aanbouw in de jaren '90 van de vorige eeuw, zette hij stedelijke ontwikkelingen, architectuur, ruimtelijke ordening en wonen voor eens en altijd voor het voetlicht. Met de opvolger Bouw Woon Leef wordt Wevers' erfenis nog steeds voortgezet.

Dankzij de inzet van Wevers is AT5 hiermee een koploper op het gebied van programma's over ruimtelijke ontwikkelingen. Na 25 jaar was Aanbouw en is Bouw Woon Leef nog steeds het enige programma op de Nederlandse televisie waarin de ontwikkelingen op het gebied van ruimte structureel aandacht krijgt.