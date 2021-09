Stad NL V Dragqueen A.J. Heartstone: ''Niet elke man in drag wil vrouw zijn, het is entertainment''

Veel mensen kunnen het niet geloven: de 22-jarige Jeffrey Heijboer leidt naast zijn 'gewone' baan achter de kassa bij een winkel ook een leven als upcoming dragqueen. Binnenkort kan hij zelfs de beste travestiet van de provincie worden, aanstaande zaterdag doet hij namelijk mee aan Miss Travestie Noord-Holland. Sibel Önemli van Wij Zijn Amsterdam spreekt Jeffrey over zijn leven en is bij zijn transformatie tot A.J. Heartstone.

Hoewel Jeffrey streng christelijk is opgevoed, besloot hij op zijn veertiende toch uit de kast te komen. In tegenstelling tot zijn verwachting accepteerden zijn ouders hem zoals hij was. ''Liever dat jij jezelf bent, dan dat jij over veertig jaar met een depressie zelfmoord pleegt'', zeiden zijn vader en moeder tegen hem. Ze vonden het daarentegen wel lastig om Jeffrey als drag queen te zien, vertelt hij. "Homo prima, transgender prima, maar drag? Dacht het niet!, zei mijn moeder." Een paar jaar later ging Jeffrey toch experimenteren. Na het volgen van een workshop van drag queen Lady Galore besloot hij om er echt voor te gaan. Zijn moeder was toen de eerste persoon die met hem samen een jurk ging kopen, vertelt hij trots. Zijn twee jaar oudere zus had er in het begin ook moeite mee. "Gaan we dan voortaan dezelfde kleding dragen?", zei ze tegen hem. Toen ze later merkte dat Jeffrey beter werd in make-up en zichzelf in drag zelfverzekerd ging voelen, vond zij het ook alleen maar leuk. Inmiddels heeft Jeffrey meer jurken dan zij in de kast heeft.

A.J. Heartstone De naam voor zijn alterego bedenken was niet moeilijk. Er schuilt namelijk een heel persoonlijk verhaal achter. ''Adreline is een personage dat ik heb bedacht toen ik negen jaar was. Zo kon ik vluchten in een droomwereld. Jennifer is de naam die ik had gekregen als ik was geboren als vrouw. Heartstone is de naam van het personage van een serie die ik graag kijk, maar dan omgedraaid. En AJH zijn ook de initialen van mijn ouders: A van mijn moeder, J van mijn vader en H van onze achternaam. Het is in meerdere opzichten ook een homage naar hun.'' De transformatie naar A.J. Heartstone geeft Jeffrey een gevoel van vrijheid. ''Je wordt nog een stuk meer jezelf." Op de vraag of het echt wel de bedoeling is om in de extravagante jurken al die aandacht te trekken, antwoordt hij volmondig ja. '' Daarom ga ik in drag! Ik doe niet voor niets vier uur mijn make-up. Ik steek heel veel tijd, geld en aandacht aan mijn outfit. Aandacht? Graag!''

Helaas is die aandacht niet altijd positief. Zo vertelt hij dat een groep jongens naar reageerden toen Jeffrey als A.J. Heartstone zijn ouderlijk huis in een klein dorpje verliet om richting Amsterdam te gaan voor zijn werk. ''Eerst dachten ze dat ik een vrouw was, maar toen ik begon te praten keken ze verschrikt.'' Hij vindt dat soort ervaringen heftig, maar denkt dat het voorlopig wel zo zal blijven. ''Gelukkig zijn er wel programma's als Drag Race Holland, zodat er meer acceptatie komt.''

Drag queens zijn vaak mannen in vrouwenkleding, zijn het eigenlijk mannen die het liefst vrouw willen zijn maar dat niet aandurven? Nee nee nee, zegt hij heel stellig. ''Sommige mensen beginnen wel in drag en eindigen later wel als transvrouw maar drag is veel meer dan dat. Het is voor entertainment. Het is niet per se dat je je een vrouw voelt, je wil mensen vermaken. Er zijn ook vrouwen die drag queen of drag king zijn. Het kan alle kanten op. Het is niet per se zo dat als jij een man bent en drag queen bent dat je trans bent.''

Eerste keer op hakken De eerste keer in drag op hakken lopen vond Jeffrey doodeng. ''Ik ging wel duizend keer door mijn enkel. Het was heel spannend en ook supergezellig. Ook al ziet je make-up er niet uit, mensen blijven je complimenten geven.'' Al is Jeffrey afgestudeerd als schoonheidsspecialist, toch was het in het begin ook voor hem af en toe even zoeken. "Wat past bij mij? Wat is de vorm van mijn gezicht? Het is veel oefenen, oefenen en oefenen." Wie drag wil worden moet wel veel sparen, want er komen de nodige kosten bij kijken. Als je maandelijks make-up gaat aanschaffen ben je al snel tussen de 50 en 500 euro kwijt, vertelt Jeffrey. ''Je moet het niet doen als je rijk wil worden, het kost meer geld dan dat er uiteindelijk binnenkomt.'' Toch blijft hij het doen: ''Je bent in het middelpunt van de aandacht, je bent extra jezelf en het is supergaaf om te doen.''

4 september: Miss Travestie Noord-Holland Voor zijn deelname aan Miss Travestie Noord-Holland op 4 september heeft hij heel veel tijd gehad om te oefenen, 1,5 jaar om precies te zijn. Door corona was de wedstrijd namelijk afgelast. De jurken die hij gaat dragen zijn gereed, de nummers die hij zal lipsyncen heeft hij daardoor ook honderd keer kunnen oefenen. Deze Bubblegum pop diva heeft kortom alle tijd gehad om zichzelf goed voor te bereiden en is er helemaal klaar voor. Wat hem gaat onderscheiden van de rest? ''Ik ben honderd procent echt. Ik ben gewoon lekker ik. Ik hou van een praatje en een babbeltje. Heel veel andere drag queens hebben dat ook, maar bij mij kun je tenminste je geheimen kwijt zonder dat ik je geheim zal doorverkopen'', zegt hij lachend. Zijn grootste droom is om Miss Travestie Noord-Holland te worden en ooit misschien Drag Race Holland te winnen.