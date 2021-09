Gemeente wil in samenspraak met familie eerbetoon voor Peter R. de Vries

Burgemeester Femke Halsema wil in samenspraak met de familie bekijken hoe Peter R. de Vries het best in de gemeente kan worden geëerd. Volgens haar hoeft daarbij niet de gebruikelijke termijn van vijf jaar te worden aangehouden, die normaliter geldt voor het vernoemen van straten naar personen die zijn overleden.

Dat zei de burgemeester vanmiddag in een debat met de raadscommissie Algemene Zaken.

Peter R. de Vries werd begin juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat, toen hij vanaf de studio van RTL Boulevard richting zijn auto liep. Hij overleed een week later. Zijn dood beroerde het hele land in alle lagen van de bevolking. Op de plek van de aanslag ontstond een grote bloemenzee. Voor zijn publieke afscheid in Carré stonden mensen urenlang in de rij. Al snel kwam de roep om een straat of plein te vernoemen naar De Vries.

De gemeente Aalsmeer, de geboorteplaats van De Vries, en de gemeente Amstelveen, waar hij opgroeide, gaven al snel aan een straat naar hem te vernoemen. De broer van De Vries gaf te kennen dat hij het mooi zou vinden als ook in Amsterdam een straatnaam zijn naam zou dragen.

"Sinds de moord op Peter R. de Vries hebben we vanuit de gemeente heel regelmatig contact met de familie. Mijn voornemen is (..) om in samenspraak met de familie te kijken hoe we Peter R. de Vries in de gemeente kunnen eren. Laat ik daar in ieder geval bij zeggen dat de vijfjaarstermijn wat mij betreft in ieder geval niet heilig is", aldus Halsema.