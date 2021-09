Scholierenvergoeding voor ouders met laag inkomen: ''Je wil toch allemaal dat je kind mee kan doen met de rest''

Het nieuwe schooljaar is inmiddels in volle gang en de kosten voor schoolspullen kunnen behoorlijk oplopen. Voor veel Amsterdamse ouders zijn deze kosten lastig op te brengen. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen op school zijn er regelingen voor ouders met een laag inkomen. In het AT5-programma Amsterdam Informeert gaan we langs bij basisschool De klimop en spreken daar budgetconsulent Annet van der Voort.