Onana mag weer meetrainen, maar dan wel bij Jong Ajax

Directeur Marc Overmars heeft Onana laten weten dat hij vanaf zaterdag weer welkom is op De Toekomst.

"We hebben besloten dat Andre gaat starten met keeperstraining en groepstraining bij Jong Ajax", zegt Overmars tegen de clubsite. "Of hij op termijn in aanmerking komt voor het eerste elftal is de vraag. Wij zijn inmiddels verder gegaan zonder hem en hebben tijdens zijn schorsing twee keepers aangetrokken (Remko Pasveer en Jay Gorter, red.). Een ervaren en een talentvolle, die laatste met het oog op onze toekomst. De selectie is aan het seizoen begonnen en zit middenin een groepsproces.''