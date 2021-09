Centraal Station stroomt vol met Formule 1-fans

Het Formule 1-weekend in Zandvoort is begonnen en dat is goed te merken op de perrons van het Centraal Station. De racefans verzamelen zich daar vanochtend om met de trein naar het circuit te reizen. De NS zet iedere vijf minuten een trein in om de reizigersstroom aan te kunnen. De Nederlandse Spoorwegen rekenen vandaag op de 23-duizend reizigers.

De drukte kwam vanochtend vroeg al op gang. Hoewel er tussen Zandvoort en Amsterdam twaalf treinen per uur rijden in beide richtingen, kan niet worden voorkomen dat de perrons volstromen. De NS zet driehonderd extra medewerkers in om alles in goede banen te leiden. En voorlopig gaat alles goed zegt Carola Belderbos van de NS. "Je ziet dat er best een goede stroom op gang is gekomen. Maar vooralsnog zien we ook dat, als er weer een trein vertrekt, het eigenlijk weer heel overzichtelijk is."

Tienduizend reizigers per uur

Elke trein heeft twaalf treinstellen, goed voor zo'n achthonderd reizigers. Dat komt neer op bijna tienduizend reizigers per uur. Omdat aan beide kanten van de trein een machinist zit kan de trein vanuit Zandvoort meteen weer terug naar Amsterdam.

Storingsmonteurs, een sleeplocomotief en extra treinen staan klaar voor het geval er iets mis gaat op het spoor.

Alles verloopt dus soepel, toch waarschuwt de NS voor grote drukte in de treinen en op de stations. "Dit kan leiden tot een langere reis- of wachttijd bij overstappen op de trein naar Zandvoort. We gaan uit van gemiddeld een halfuur." Reizigers wordt geadviseerd om vooraf online een speciaal retourticket aan te schaffen, om grote drukte bij kaartautomaten te beperken.