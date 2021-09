Verdachte brengt vrouw hard ten val bij lift in flat Geldershoofd

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt een oudere vrouw mishandeld te hebben in de flat Geldershoofd in Zuidoost. Als het slachtoffer aangeeft dat de lift waarin ze staat vol zit en dat de verdachte op de volgende moet wachten gaat het mis en krijgt ze een harde duw.

Het slachtoffer staat rond het middaguur op maandag 19 april samen met een ander persoon in de lift. In verband met corona mogen er maximaal twee mensen aanwezig zijn. Op de etage van de binnenstraat van de flat staan twee mannen op de lift te wachten, een van hen is de verdachte in deze zaak. "Zodra de deuren van de lift open gaan en ze het tweetal ziet staan geeft het slachtoffer aan dat ze afstand moeten houden en dat er niemand meer in de lift past. De verdachte heeft hier duidelijk geen boodschap aan en besluit toch de lift in te stappen", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

De vrouw spreekt de man nogmaals aan en probeert hem aan zijn jas naar buiten te trekken. Op beelden vanuit de lift is te zien dat de man zich lostrekt en er volgt een woordenwisseling. Terwijl het slachtoffer in de deuropening staat geeft de man haar opeens een zeer harde duw. "De vrouw vliegt door de lucht en komt hard ten val. Later in het ziekenhuis blijkt de vrouw behoorlijk gewond te zijn geraakt. Zij moest hier lang van herstellen en heeft veel hinder ervaren. Na de duw blijft de man in de lift staan en laat snel de deuren sluiten, het slachtoffer blijft gewond achter."

Bij de begane grond stapt hij uit, maar komt even later toch terug bij het slachtoffer. Zij ligt dan nog steeds gewond op de grond. Samen met de andere man probeer hij de vrouw overeind te helpen en ze spreken andere mensen aan die langslopen. Ook pleegt de man een belletje. ''Wie de man belt, is niet bekend. We weten wel dat iemand anders uiteindelijk de hulpdiensten heeft ingeschakeld", zegt Stor.

Identiteit andere man

''De identiteit van de man die met de verdachte was, is inmiddels bij ons bekend. Het onderzoeksteam heeft ook contact met hem gehad, maar de identiteit van de verdachte blijft desondanks onbekend. We hebben op allerlei manier geprobeerd te achterhalen wie dit is en schakelen nu ook de hulp van het publiek in'', besluit Stor