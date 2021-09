Architect pleit voor bouwen in steden als oplossing voor woningnood: "Nog volop ruimte"

In Nederland en Amsterdam in het bijzonder is er sprake van een schreeuwend woningtekort. Er moeten landelijk voor 2030 bijna een miljoen woningen bij, zeggen experts. De wil om te bouwen is er, maar waar de deskundigen het maar niet over eens worden is wáár die woningen dan moeten verrijzen.

''Bouw een deel van die woningen in gebieden die nu nog groen zijn'', adviseerde het Economisch Instituut voor de Bouw in een nieuw rapport dat begin deze zomer naar buiten kwam. De Rotterdamse architect Reimar von Meding pleit juist voor een totaal andere aanpak. "Bouw niet in de weilanden en andere buitengebieden", zegt hij, "maar kijk juist naar wat er in de bestaande stad kan." Daar is volgens hem nog volop ruimte om te bouwen.

In de Bouw Woon Leef-aflevering van september neemt Von Meding ons mee naar de Lodewijk van Deysselbuurt in Nieuw-West, waar hij samen met partners de daad bij het woord voegt en in een bestaande na-oorlogse wijk nieuwe woningen realiseert.