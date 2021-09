Kabinet denkt aan invoeren coronabewijzen voor horeca, musea en sportwedstrijden

Het kabinet denkt er over na om eind deze maand een coronabewijs in te voeren in de horeca, bij sportevenementen en voor musea. Dat zei demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge vanmiddag na de ministerraad.

Volgens De Jonge overweegt het kabinet deze maatregel omdat er nog twee miljoen ongevaccineerden in Nederland zijn. Dat aantal is volgens hem te hoog. "Als dit aantal niet omlaag gaat, moeten we de toegangsbewijzen breed toepassen", zei hij. Van een vaccinatieplicht is geen sprake, aldus De Jonge.

Het kabinet neemt op 14 september een definitief besluit, nadat het een advies heeft gekregen van het Outbreak Management team (OMT).