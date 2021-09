Klimaatactievoerders bezetten opnieuw hoofdkantoor pensioenfonds ABP

Zo'n 25 actievoerders hebben het hoofdkantoor van het pensioenfonds op de Zuidas bezet. Ze willen dat ABP stopt met investeren in oliemaatschappijen.

Het gaat om 25 deelnemers van ambtenaren- en onderwijspensioenfonds ABP. Ze demonstreren onder de vlag van klimaatactiegroep Extinction Rebellion.

Ze zeggen het kantoor niet te verlaten voordat ABP toezegt te zullen stoppen met investeringen in oliemaatschappijen. De politie heeft ze al een aantal keren gemaand te vertrekken, maar hier is nog geen gehoor aan gegeven. Inmiddels is de Mobiele Eenheid van de politie aanwezig om de demonstranten weg te krijgen.

Het is niet de eerste keer dat het hoofdkantoor van ABP wordt bezet: in juli deed Extinction Rebellion dat bijvoorbeeld ook al. Toen werden actievoerders aangehouden op grond van huisvredebreuk.