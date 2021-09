Op het nippertje zorgen bewoners dat hun Papaverplantsoen niet wordt platgemaaid

In Noord hebben omwonenden van het Papaverplantsoen donderdagochtend op het nippertje kunnen voorkomen dat het parkje werd platgemaaid. De aannemer had van de gemeente de opdracht gekregen om het hele park te maaien. En dat was niet de bedoeling.

Al jaren zorgen de bewoners voor het parkje, dat ze zelf hebben mogen mede-ontwerpen. Dat alles platgemaaid zou worden was niet de bedoeling. “We hebben toen de gemeente gebeld en na de discussie die daarop volgde zijn ze om alle struiken heen gaan maaien, zoals het wél moet gebeuren”, vertelt buurtbewoner Frank Alsema, die er ook snel bij was.

“Ik was net op tijd, anders was het hele park plat”, vertelt Wiro Felix, die als eerste zag dat de perkmaaiers wel erg voortvarend te werk gingen. Hij sprak de maaiers aan en vroeg wat hun opdracht was. “Uit de tekening die ze toen lieten zien bleek dat de loonwerkers de opdracht hadden om het hele park plat te maaien.”

Maar daarmee is de kous nog niet af. De buurtbewoners mogen dan wel net op tijd zijn geweest om de kaalslag van hun geliefde plantsoen te voorkomen, ze zijn er niet gerust op en vrezen dat het over een paar weken alsnog verkeerd gaat. “Het gaat fout in de communicatie. Niemand heeft de regie, alles werkt langs elkaar heen en niemand informeert ons wanneer en wat ze precies gaan maaien”, maakt Alsema duidelijk.

De bewoners willen dat het stadsdeel beter communiceert en ze meer betrekt bij de werkzaamheden. “Als je hier met veel liefde een prachtig perkje aan het verzorgen bent en er komt straks een grote machine die alles wegmaait, dan is het gewoon einde oefening met het zelfbeheren van het plantsoen”, vertelt Alsema.

Vervelend mistverstand

Het stadsdeel erkent dat er iets fout is gegaan. “Dit is een ontzettend vervelend mistverstand en we zijn heel blij dat de bewoners hebben ingegrepen. We gaan zo snel mogelijk met de bewoners om de tafel. Want het is juist de betrokkenheid van bewoners die zo belangrijk is in het groener maken van de buurten in Noord”, laat een woordvoerder weten.