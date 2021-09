Marc van Warmerdam krijgt penning vanwege bijdrage aan culturele sector

Orkater-oprichter Marc van Warmerdam heeft zaterdagmiddag uit handen van locoburgemeester Touria Meliani de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen. De theaterproducent ontving die onderscheiding vanwege zijn bijdrage aan de culturele sector in Amsterdam.

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam.



Van Warmerdam is zo iemand. Hij nam afgelopen woensdag na 49 jaar afscheid van theatergezelschap Orkater. Hij richtte in 1972 samen met zijn broers Alex en Vincent en muzikanten als Dick en Rob Hauser en Eddy B. Wahr de muziektheatergroep Hauser Orkater op. Vanaf de jaren '80 was hij directeur van het gezelschap.