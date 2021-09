De ringweg A10 is bij Zeeburg naar verwachting tot 20.30 uur afgesloten vanwege de afhandeling van een ongeval. Bij dat ongeval waren meerdere voertuigen betrokken.

Verkeer richting het Coenplein wordt tot die tijd omgeleid via de Ringweg oost en Ringweg zuid. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend: daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan.