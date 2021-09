Stad NL V Een van de laatste rafelranden van de stad verdwijnt: "Het is nu nog een mooi stukkie Noord"

Er wordt antikraak gewoond, er zitten naaiateliers, een architect, oefenruimtes en een startup bedrijf dat hulpmiddelen ontwikkelt voor mensen met een spierziekte. Maar alles gaat tegen de vlakte. Want op het voornmalige bedrijventerrein Hamerkwartier in Noord worden duizenden nieuwe woningen gebouwd. En daarmee verdwijnt een van de laatste rafelranden van de stad.

We spreken René Siebel van Rewind Music Studio, een plek waar muzikanten, bekend of onbekend, arm of rijk, kunnen repeteren, opnemen en optreden. Hij ziet door de oprukkende stad steeds meer oefenruimtes verdwijnen, en nu moet hij zelf ook op zoek naar een andere plek. "Het contract wordt in januari opgezegd. Maar wat er dan gaat gebeuren, of er dan gesloopt gaat worden: dat weet niemand."

Rapport De Gemeentelijk Ombudsman vindt dat Amsterdam de mensen die nu nog gebruik maken van de rafelranden veel beter moet begeleiden. "Er is wel beleid om zoveel mogelijk grond vrij te maken voor woningbouw, maar voor zover mij bekend geen beleid voor hoe je nu om moet gaan met de mensen die op dit moment de rafelranden nog gebruiken." De Ombudsman schreef eerder dit jaar nog een vernietigend rapport over het Amsterdamse 'rafelrandenbeleid'. SP-raadslid Tiers Bakker windt zich al jaren op over het feit dat alle creatieve broedplaatsen uit de stad verdwijnen. "De ruimte is schaars en de panden zijn duur. Je ziet die rafelranden steeds meer buiten de randen van de stad komen. Dus bijvoorbeeld in Zaandam en Zaanstad. Ik denk dat we als stad heel duidelijk moeten gaan beseffen dat de cultuursector op die vrijplaatsen, op die rafelranden, de stad ooit heeft gemaakt."

