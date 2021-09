Grote drukte bij coronaprotest op Dam, gemeente roept op niet meer te komen

De Dam en een deel van het Damrak staan vol met demonstranten tegen de coronamaatregelen. De gemeente roept inmiddels op om niet meer te komen, omdat het er "te druk" is.

De organisatie verwachtte 50.000 deelnemers. Hoeveel het er inmiddels zijn is niet duidelijk, maar het zijn er volgens de gemeente dus te veel. "Het is te druk bij de demonstratie in het centrum. Sluit niet meer aan. Kom hier niet naar toe", twittert de gemeente.

Baudet

De demonstranten gaan om 12.00 uur lopen. Ze lopen dan richting het Leidseplein. Een groot aantal verschillende protestgroepen doet met de demonstratie mee. Ook Thierry Baudet, fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer, is aanwezig. Hij heeft de afgelopen week meerdere keren zijn volgers opgeroepen om te komen.