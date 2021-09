Temperaturen tussen 23 en 28 graden verwacht komende week

Volgens de weersite wordt het vanaf vandaag "aangenaam warm" en blijft dat nog tot zeker een dag of vijf zo. "Heb je toevallig nog een paar dagen vrij of heb je nog wat vrije dagen over, dan heb je gelukt, want de zon schijnt flink en het blijft tot ver in de week droog."

Verder zijn de eerste verwachtingen voor komend weekend ook positief. "Want het laat nog steeds aangename temperaturen zien van 20 tot 24 graden. Daarbij schijnt geregeld de zon, maar er zijn wel meer wolken en bovendien is kans op een bui."

In de avond koelt het wel sneller af. Dat komt doordat de zon om 20.15 uur al onder gaat.