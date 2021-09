Woning beschoten in Dapperbuurt, geen gewonden

Een woning aan de Wagenaarstraat in de Dappertbuurt is vanochtend vroeg beschoten. Er zijn meerdere kogels afgevuurd, maar er raakte niemand gewond.

De schietpartij vond even na vijven plaats. Agenten troffen bij de woning meerdere kogelhulzen aan. Door de kogels raakte de woning licht beschadigd.



Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Volgens een omstander vluchtten er twee verdachten per scooter vandoor. De politie kon dat echter nog niet bevestigen.



Een dag ervoor was er in de zelfde straat een scooterbrand. Of de incidenten met elkaar te maken hebben, wordt door de politie onderzocht.