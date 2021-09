Actievoerders Unmute Us en Woonprotest kunnen protestborden maken in Paradiso

Paradiso opent deze vrijdag de deuren voor de demonstranten van Unmute Us én het Woonprotest. Voor ze dit weekend de straat op gaan, kunnen ze in het poppodium protestborden maken.

Unmute Us voert zaterdag voor de tweede keer actie, een dag later staat het Woonprotest op het programma. Die demonstraties hebben volgens Paradiso een gemene deler: beide ageren tegen kabinetsbeleid. "Deze problematiek treft ook de bezoekers en het personeel van Paradiso. Daarom opent het podium de deuren en stelt het materiaal beschikbaar." Zo is er meer dan honderd meter aan doek beschikbaar.



Paradiso is vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur geopend. Samen met een kunstenaar kan er gewerkt worden aan spandoeken en protestbordjes, die zaterdagochtend kunnen worden opgehaald. Een dj zorgt voor muziek.

Demonstraties

Unmute Us, het collectief van de evenementenbranche, gaat zaterdag voor de tweede keer in korte tijd de straat op om te demonstreren tegen het coronabeleid van het kabinet. Aan de eerste protestmars, op zaterdag 21 augustus, namen tienduizenden demonstranten deel. Er volgde een gesprek met meerdere demissionaire ministers, maar dat leverde voor de actievoerders niet het gewenste resultaat op.

Een dag later is het Woonprotest aan de beurt. Tientallen organisaties en politieke partijen voeren dan actie tegen het woonbeleid van de regering. Ze willen onder meer dat het kabinet de grip op de escalerende huur-en huizenprijzen herpakt en dat er voldoende huisvesting beschikbaar komt.