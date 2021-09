Rolstoel van MS-patiënt Dinand gestolen uit flat Oost: "Het is droevig"

De rolstoel van Dinand Brummelhuis is gestolen uit de centrale hal van zijn flat in het Oostelijk Havengebied. Een nachtmerrie, want omdat hij onder andere lijdt aan MS heeft hij zijn hulpmiddel hard nodig. "De zitkussens lagen nog in de vensterbank en verder was er niets, hij was weg."

Het overkomt Dinand op zaterdagavond. Samen met zijn buurvrouw, van de flat aan de C. van Eesterlaan in Oost, gaat hij naar het ziekenhuis. Ze kampt met benauwdheidsklachten, Dinand schiet te hulp en ze laten een taxi komen. Zijn rolstoel blijkt niet te passen en in de hectiek van de situatie wordt deze achtergelaten.

"We moesten om 23 uur in het ziekenhuis zijn", blikt hij terug. "Dus liet ik 'm achter in de centrale hal van de flat. Ik had niet verwacht dat 'ie daar zou verdwijnen. Achteraf denk je of je wat anders had kunnen doen. Verder wegzetten bijvoorbeeld, maar je doet wat in je opkomt. Je helpt een mens. Dat denk je niet allemaal uit."

Briefjes

Nadat de rolstoel verdween heeft Dinand briefjes opgehangen, maar reacties bleven tot nu toe uit. Daarom vreest hij dat iemand van buiten het gebouw zijn hulpmiddel heeft meegnomen. De rolstoel was op maat gemaakt. Momenteel gebruikt hij een oude, die hij nog had staan. "Deze is voor nood en als ik ga reizen", vertelt hij. "Hij is absoluut niet geschikt. Ik zit hier niet goed in en mijn houding is niet goed. Hij is veel te laag en ik heb 'm zelf opgehoogd met wat kussens."

Steun

Dinand krijgt veel berichten van andere flatbewoners waaruit blijkt dat iedereen met hem meeleeft. Zijn buren begrijpen er niets van dat iemand zoiets doet en wensen hem massaal sterkte. Helaas krijgt hij daar zijn op maat gemaakte rolstoel niet mee terug en hij is bang dat hij nog weken moet wachten op een nieuwe. Inmiddels heeft hij al wel de aanvraag gedaan bij zijn zorgverzekeraar. "Het wordt een lang traject als ik hem via de wmo terug moet krijgen", voorspelt hij. "Ik heb niet het gevoel dat ik iets fout heb gedaan, maar je bent toch de pineut."