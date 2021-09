AT5-gezicht Cecile van de Grift vertrekt naar Nieuwsuur

Van de Grift startte, volledig in AT5 traditie, in 2012 als stagiaire bij de nieuwsredactie. Ze werd verslaggever en wist afgelopen jaar een nominatie voor de Tegel, de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland, in de wacht te slepen. De nominatie kreeg ze voor een onderzoeksproject met De Balie Live Journalism over ongedocumenteerden in Amsterdam



Daarnaast presenteerde ze diverse programma's. De meeste Amsterdammers kennen haar van de Straten van Amsterdam, waarin ze wekelijks door een andere buurt in de stad liep en sprak met vele honderden bijzondere stadgenoten.



Van de Grift: ''Het is moeilijk om afscheid te nemen van deze geweldige club, waar ik zoveel heb mogen leren, maar het is tijd om mijn vleugels uit te slaan. Dank aan alle Amsterdammers, bij wie ik de afgelopen jaren over de vloer mocht komen. Ik heb veel fantastische mensen mogen ontmoeten en bijzondere verhalen gehoord. Dat ga ik ongelooflijk missen.''



Interim adjunct-hoofdredacteur Menko Arends: "Het was onvermijdelijk dat Cecile eens de sprong zou maken naar het hoogste podium van de landelijke journalistiek. Het is nogmaals het bewijs dat AT5 ruwe diamanten blijft slijpen en Nederland voorziet van volwassen journalisten. We zijn daarom trots, maar we gaan haar met haar onuitputtelijke inspiratie voor topverhalen ook erg missen."