Werkzaamheden Amstelstraat: "het heeft een behoorlijke impact voor de omgeving"

De werkzaamheden aan de Amstelstraat zijn alweer een maand bezig. Het spoor, het betonnen onderbed en de asfaltverharding van de trambaan worden vervangen. In het AT5-programma Het Verkeer geeft projectleider Peter de Vos een update.

AT5

De toeristen die normaal in grote aantallen over de Amstelstraat lopen, zijn vervangen door vrolijke bouwvakkers en luide machine's. Projectleider Peter de Vos praat ons bij over de werkzaamheden. "Het was hoog tijd om de boel hier te vervangen." "Om de zoveel jaar moet het spoor vervangen worden, want dat gaat slijten'', vertelt de projectleider. Opvallend is wel dat het tramspoor hier vaker moet worden vervangen dan op veel andere plekken in de stad. ''Dat heeft te maken met de bogen in het spoor'', aldus De Vos. ''Waar de tram door de bocht rijdt, daar slijt het spoor vaak het sterkst.''

Quote "De afsluiting is gigantisch vervelend" klusjesman die aan het uitladen is

"Het werk heeft behoorlijk wat impact voor de omgeving", geeft De Vos toe. En daar zijn voorbijgangers het mee eens. "Dit is gigantisch vervelend", vertelt een klusjesman die aan het uitladen is en zich opwindt over de afsluiting van de Amstelstraat. "Normaal kunnen we gewoon netjes naar binnen rijden en nu moet het hier op straat." Een barista die bij een koffietentje in de buurt werkt heeft ook last van de werkzaamheden. "Er is heel veel geluidsoverlast en het is vervelend dat mensen op de stoep fietsen, dat is gevaarlijk." Gelukkig heeft een studente die langs de werkzaamheden loopt ook wel begrip. "Het is gewoon nodig en het lijkt mij goed voor de tram."

Geschiedenis van de Amstelstraat In het programma Het Verkeer duiken we natuurlijk ook altijd in de geschiedenis van de plek waar we zijn. En denk je aan de Amstelstraat dan denk je al snel aan het uitgaansleven. Vanaf het einde van de 18e eeuw stonden er verschillende theaters in en rond de Amstelstraat zoals de Hoogduitse Schouwburg, het Panopticum en het Flora. Het Flora theater is maar liefst twee keer door een brand getroffen. De overgebleven ruïne vormde ruim twintig jaar een gapend gat in de straat, maar in 1989 opende de internationaal roemruchtige club iT hier haar deuren. Maar ook hier slaat het noodlot toe en in 2005 gaat de club failliet en wordt het gebouw gesloopt.

Club iT

Amstelstraat afgesloten voor doorgaand verkeer Vanwege de werkzaamheden is de Amstelstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Voetgangers kunnen wel langs het werk lopen. Fietsers worden omgeleid of kunnen met de fiets aan de hand over de stoep lopen. Voor auto-, bus en tramverkeer geldt er een omleiding. Parkeergarage The Bank blijft goed bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Op vrijdag 8 oktober dit jaar zijn de werkzaamheden klaar.